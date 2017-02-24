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Агентство новостей Доступ 1 24 февраля 2017 года, 10:18

Бывшего военнослужащего наказали за самодельный револьвер


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске (Челябинская область) вынесли приговор бывшему военнослужащему, который купил на «черном рынке» самодельный револьвер – мужчину наказали многотысячным штрафом и условным сроком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Сообщается, что сотрудники ФСБ задержали стрелка в феврале прошлого года. У него нашли револьвер, переделанный из сигнального под стрельбу боевыми патронами. Владелец оружия, бывший военнослужащий внутренних войск МВД России сознался, что купил его для стрельбы по мишеням на «черном рынке» за 26 тыс. рублей.

Суд приговорил фигуранта к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, стрелок заплатит 100 тыс. рублей штрафа.

Фото пресс-службы УФСБ России по Челябинской области

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Теги: оружие, суды челябинской области, новости катав-ивановска, уфсб по челябинской области
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