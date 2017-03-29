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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 19:24

Бывшего топ-менеджера Ростелекома в Челябинске отпустили домой до суда


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный райсуд Челябинска сегодня, 29 марта, изменил меру пресечения директору ОГУП «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василию Прокопенко – по ходатайству следствия он отправлен под домашний арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения – с заключения под стражу на домашний арест. По его словам, Прокопенко дал признательные показания, обременен семьей, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Челябинске, ранее не судим, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполняет», – сообщила консультант суда Наталья Прохорова.

По ее словам, ходатайство следователя признано обоснованным, Прокопенко освобожден из-под стражи в зале суда.

«Срок действия меры пресечения установлен до 31 мая 2017 года», – уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о времени, когда он работал в должности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер «Ростелекома» при посредничестве директора ООО «Диалог» и ООО «Перспектива» Олега Воробьева, получил взятку «за выполнение действий, входивших в его должностные обязанности».

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Теги: ростелеком, новости челябинска, коррупция в челябинской области
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