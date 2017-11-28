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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 10:04

Бухгалтеры детского сада выписали себе премий на 1 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталинском районе (Челябинская область) сотрудники группы экономической безопасности зафиксировали факт мошенничества в дошкольном образовательном учреждении – главбух и ее помощница выписали себе премий на 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Из материалов дела следует, что обвиняемые вносили в финансовые документы ложные сведения, завышая свои должностные оклады и выписывая себе денежные премии. Женщины успели похитить более 1 млн рублей, которые потратили на собственные нужды. Часть денег они все же вернули в бюджет детского сада.

По факту возбуждено уголовное дело. Экс-бухгалтеров ждет суд.

Отметим, что санкция 159-й статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Теги: мошенничество, полиция, детский сад, новости карталов
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