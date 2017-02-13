Бухгалтер из Челябинска «отмыла» 15 млн рублей, похищенных у банков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бухгалтер индивидуального предпринимателя из Челябинска похитила у банков, а потом легализовала 15 млн рублей – женщину разоблачили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка.

Установлено, что экс-бухгалтер челябинского индивидуального предпринимателя путем обмана похитила у банков 15 млн рублей. По данному факту полицейские возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования выяснилось, что в целях придания правомерного вида деньгам они были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Челябинску также расследуется дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество подозреваемой и ее родственников наложен арест.