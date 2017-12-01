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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 15:23

Будет жарко! СТОП-ГОКовцы устроили демарш на 1 заседании рабочей группы в Общественной палате


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Члены движения СТОП-ГОК устроили демарш на первом заседании рабочей группы по обсуждению проблемы строительства Томинского ГОКа – после оглашения повестки активисты заявили о несогласии с ней и демонстративно покинули зал заседания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Юрист протестного движения Владимир Казанцев заявил, что повестку с ними никто не согласовал, что «окончательного проекта ГОКа нет, а значит, нет и предмета обсуждения» и что следует отдать право первого голоса тем людям, которые сегодняшнее заседание «спровоцировали». За время своего выступления Казанцев несколько раз апеллировал к вниманию президента.

Его поддержал лидер движения Василий Московец, заявивший, что «все и так уже все знают про Томинский ГОК, и потому не собираются 40 минут слушать РМК».

Председатель ОПЧО Олег Дубровин уточнил, что кроме СТОП-ГОКовцев на заседание рабочей группы приглашены представители других экологических движений и что в повестке предусмотрен час на обсуждение любых острых тем. И все-таки вынес вопрос о повестке на голосование. Большинство поддержало первоначальную повестку, после чего активисты СТОП-ГОКа демонстративно покинули зал на время выступления представителя РМК Наталии Гончар.

Из коридора «экологи» устроили собственную трансляцию, назвав заседание «посиделками», а выступление, которого не слышали, «байками» и заявив, что «изначально предполагали подтасовки и попытки увода темы в сторону». Вряд ли можно сказать, что члены протестного движения настроены на конструктивный диалог, поскольку их трансляция заканчивается словами: «Будет жарко!»

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