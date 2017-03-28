Боксер Ковалев планирует построить в Челябинске спорткомплекс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Известный боксер Сергей Ковалев планирует построить в Челябинске спорткомплекс – инвестиции составят 67,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Спорткомплекс "Крашер" может появиться в Челябинске в ближайшие годы. Инициатива южноуральского боксера, чемпиона мира Сергея Ковалева получила одобрение на прошедшем сегодня, 28 марта, заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Трехэтажное здание планируется построить в районе пересечения улиц Энгельса и Труда. На первом уровне будет находиться парковка, остальное пространство займут спортзалы.

Единовременно комплекс сможет принимать почти 100 человек. Работать в нем будут 26 тренеров.

«Проект интересен, он будет давать возможность челябинцам заниматься различными видами спорта. Мы его поддержали. Этот проект актуален, в том числе, потому что создает рабочие места», – прокомментировал глава города Евгений Тефтелев.

Проектные работы планируется начать в сентябре, построить и сдать в эксплуатацию – в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что инвестиции составят 67,5 млн рублей.