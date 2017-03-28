Борьба за Кубок Гагарина: «Металлург» увеличил отрыв в серии с «Ак Барсом»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Борьба за Кубок Гагарина: «Металлург» увеличил отрыв в финальной серии Востока с «Ак Барсом» – одолеть казанцев в матче 28 марта помог дубль Даниса Зарипова, исполненный с разницей в две с половиной минуты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У хозяев площадки отличились Джастин Азеведу (12:13, 5x4) и Михаил Глухов (45:56).

Гостей с Урала вывели вперед Сергей Мозякин (31:55, 5x4) и Данис Зарипов (56:08 и 58:38). Таким образом, в серии до четырех побед «Магнитка» ведет 3-0.

Добавим, нападающий «сталеваров» Данис Зарипов побил рекорд Евгения Дадонова по количеству голов в одном розыгрыше Кубка Гагарина. В третьем матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» Зарипов забросил свою 15-ю шайбу в текущем плей-офф. Евгений Дадонов установил этот рекорд в составе СКА в сезоне-2014/15, когда питерские «армейцы» выиграли Кубок Гагарина, уточняет сайт «Чемпионат».

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, в свою очередь, повторил принадлежавший Вениамину Александрову рекорд чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне, забросив в матче 28 марта свою 53-ю шайбу в сезоне. Александров установил этот рекорд в составе ЦСКА в чемпионате СССР сезона-1962/63.

В сезоне-2016/17 Мозякин также побил снайперский рекорд Бориса Михайлова и стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000 очков за карьеру.