Борьба за Кубок Гагарина: «Металлург» – в шаге от восточного финала КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хоккейная дружина «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) находится в шаге от восточного финала чемпионата Континентальной хоккейной лиги – игра 15 марта в Астане против местного «Барыса» может стать последней для этой пары полуфиналистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас «Магнитка» ведет в серии 3-0.

Напомним, в матче 13 марта уральцы победили со счетом 5:3, причем, с обеих сторон было забито по хет-трику: у казахстанской команды трижды отличился Дастин Бойд, у «Магнитки» – третий хет-трик подряд оформил Данис Зарипов, установив тем самым, как говорят эксперты, вечный рекорд Лиги.