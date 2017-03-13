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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 21:15

Хет-трик Дастина Бойда не помог «Барысу» обыграть «Магнитку»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хет-трик Дастина Бойда не помог «Барысу» обыграть «Магнитку» – итог встречи 13 марта в Астане (Республика Казахстан) 3:5, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Бойд трижды отличился в третьем периоде, причем каждый раз – в большинстве (41:01, 5х4; 58:27, 5х3 и 59:15, 5х4)

Среди подопечных Воробьева отличились Сергей Мозякин (47:38, 5х4), Ян Коварж (53:22, 5х4) и оформивший хет-трик Данис Зарипов (27:34, 37:26 и 55:47).

Таким образом, «Металлург» продолжает лидировать в полуфинальной серии восточной конференции КХЛ 3-0. Четвертый матч, который в случае победы уральцев станет последним, состоится 15 марта в Астане.

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