Хет-трик Дастина Бойда не помог «Барысу» обыграть «Магнитку»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хет-трик Дастина Бойда не помог «Барысу» обыграть «Магнитку» – итог встречи 13 марта в Астане (Республика Казахстан) 3:5, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Бойд трижды отличился в третьем периоде, причем каждый раз – в большинстве (41:01, 5х4; 58:27, 5х3 и 59:15, 5х4)

Среди подопечных Воробьева отличились Сергей Мозякин (47:38, 5х4), Ян Коварж (53:22, 5х4) и оформивший хет-трик Данис Зарипов (27:34, 37:26 и 55:47).

Таким образом, «Металлург» продолжает лидировать в полуфинальной серии восточной конференции КХЛ 3-0. Четвертый матч, который в случае победы уральцев станет последним, состоится 15 марта в Астане.