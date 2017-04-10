Борьба за Кубок Гагарина: «Магнитка» выиграла вторую игру финала у СКА

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в финальной серии за главный приз Континентальной хоккейной лиги, Кубок Гагарина, выиграв во второй игре серии против СКА 3:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственный гол у питерцев забил Вадим Щипачев (11:40, 5х4).

У хозяев отличились Ян Коварж (07:20, 5x4), Владислав Калетник (37:17, 4x5) и Томми Сантала (58:49, en).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-1. В следующий раз команды встретятся в Санкт-Петербурге 12 апреля.