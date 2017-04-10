Пн, 10.04.2017, 21:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 21:34

Борьба за Кубок Гагарина: «Магнитка» выиграла вторую игру финала у СКА


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в финальной серии за главный приз Континентальной хоккейной лиги, Кубок Гагарина, выиграв во второй игре серии против СКА 3:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственный гол у питерцев забил Вадим Щипачев (11:40, 5х4).

У хозяев отличились Ян Коварж (07:20, 5x4), Владислав Калетник (37:17, 4x5) и Томми Сантала (58:49, en).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-1. В следующий раз команды встретятся в Санкт-Петербурге 12 апреля.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: хк металлург, кхл, хоккей, кубок гагарина, плей-офф, новости магнитогорска, хк ска, новости санкт-петербурга
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 20:38
Житель Новосибирска задержан за серию мошенничеств на 480 тыс. в Снежинске
сегодня, 19:30
ВНИМАНИЕ. Жителям Красногорского запретили пить воду из трубы
сегодня, 17:42
ВНИМАНИЕ. МЧС ожидает повышения уровня воды на всех реках Челябинской области в ближайшие сутки
сегодня, 17:40
Сувениры из Златоуста победили на фестивале-конкурсе «Большой Урал»
сегодня, 17:37
В России легализуют выращивание наркосодержащих растений
сегодня, 17:30
ВАЖНО. Южноуральские власти разберутся с «квартирным вопросом» экс-военных Чебаркуля
сегодня, 17:22
В РФЯЦ – ВНИИТФ выбрали лучших сварщиков и фрезеровщиков
сегодня, 17:05
СКАНДАЛ. Циркачи вывели медведя в туалет почти в центре Челябинска
сегодня, 16:50
На Урале вынесен приговор доморощенным оружейникам
сегодня, 16:22
Гендиректор шахтостроительного предприятия в Челябинске не заплатил 63 млн рублей налогов
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость