Большинство детских площадок Карабаша не отвечают требованиям безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Многие детские площадки Карабаша (Челябинская область) не отвечают требованиям безопасности – при этом городские власти не принимают мер по определению организаций, ответственных за содержание площадок, к таким выводам пришли в прокуратуре после проверки, организованной после падения на подростка футбольных ворот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 13-летний подросток был госпитализирован из двора многоквартирного дома с черепно-мозговой травмой в конце июня. В настоящее время получает лечение, его состояние здоровья оценивается как стабильное.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры произведен осмотр детских игровых площадок города. Установлено, что вопреки действующему законодательству многие из них не отвечают требованиям безопасности: выявлены незакрепленные ворота для игры в футбол, деформация металлических ограждений с наличием травмирующих элементов, что представляет угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом установлено, что «администрацией городского округа не принимаются меры по определению организаций, ответственных за содержание детских игровых площадок».

В целях устранения нарушений закона прокурором Карабаша главе городского округа внесено представление. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле.