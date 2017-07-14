Пт, 14.07.2017, 14:06 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 июля 2017 года, 11:58

Большинство детских площадок Карабаша не отвечают требованиям безопасности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Многие детские площадки Карабаша (Челябинская область) не отвечают требованиям безопасности – при этом городские власти не принимают мер по определению организаций, ответственных за содержание площадок, к таким выводам пришли в прокуратуре после проверки, организованной после падения на подростка футбольных ворот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 13-летний подросток был госпитализирован из двора многоквартирного дома с черепно-мозговой травмой в конце июня. В настоящее время получает лечение, его состояние здоровья оценивается как стабильное.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры произведен осмотр детских игровых площадок города. Установлено, что вопреки действующему законодательству многие из них не отвечают требованиям безопасности: выявлены незакрепленные ворота для игры в футбол, деформация металлических ограждений с наличием травмирующих элементов, что представляет угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом установлено, что «администрацией городского округа не принимаются меры по определению организаций, ответственных за содержание детских игровых площадок».

В целях устранения нарушений закона прокурором Карабаша главе городского округа внесено представление. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прокуратура, футбол, новости карабаша, ребенок пострадал, ворота
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:13
Коммунальщиков Усть-Катава накажут за ущерб в 16,5 млн энергоснабжающей компании
сегодня, 12:34
Девять южноуральцев сразятся за медали летней Сурдлимпиады в Турции
сегодня, 11:40
18+ Челябинец вспорол живот собутыльнику, защищавшему даму
сегодня, 11:29
На «Уральской кузнице» 63 лучших работника удостоены наград в честь Дня металлурга
сегодня, 10:33
На Южном Урале почти 24 тыс. человек получили статус «детей войны»
сегодня, 10:05
Около 100 лучших работников ЧМК удостоены государственных наград
сегодня, 09:28
18+ Дуэт грабителей-насильников поймали в общежитии Сима
сегодня, 09:17
Осуждена чиновница из Челябинска, получившая 100 тыс. рублей взяток за устройство в детсады
вчера, 18:21
Танец, который меняет жизнь. Учитель танго – о важности объятий и силе взаимопонимания
вчера, 17:52
Южноуральские следж-хоккеисты получили новую экипировку и автобус
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость