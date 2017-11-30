Чт, 30.11.2017, 18:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 17:12

Болельщики челябинского «Трактора» разыграют квартиру


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

К 70-летию ХК «Трактор» среди болельщиков будет разыграна квартира в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на директора клуба Ивана Сеничева.

«Днем рождения "Трактора" считается 27 декабря. В этот день у нас календарный матч с ярославским "Локомотивом", а до игры будет большая предматчевая программа, где расскажем про семь десятилетий клуба, проведем Парад легенд и заложим "Капсулу времени" с обращением к игрокам и болельщикам 2047 года на 100-летний юбилей. И конечно же, совместно с нашими партнерами-спонсорами разыграем квартиру в Челябинске», – сказал Сеничев, слова которого цитирует отдел информации и PR клуба.

Кроме того, 25 декабря во время домашнего матча с минским «Динамо» состоится презентация медиакуба.

«Это будет большой и самый современный на сегодняшний день куб, без преувеличения, один из лучших в КХЛ. Он изготовлен в Словакии мастерами, делавшими подобные технические шедевры для арен Москвы, Санкт-Петербурга, Братиславы, и позволяет донести до зрителей все лучшие цифровые возможности. Видео, графика, новейший контент – все это добавит болельщикам и комфорта, и атмосферы хоккея. Различие между старым и новым легко можно предстваить образно: ламповый телевизор и плазма», – сказал директор ХК «Трактор».

По его словам, в декабрьскую европаузу словацкие специалисты совместно с сотрудниками ЛА «Трактор» будут заниматься установкой и настройкой медиа-куба.

План праздничных мероприятий к 70-летию хоккейного клуба «Трактор»

16 декабря 2017 – закрытая вечеринка «Т-70 на старте!» в развлекательном комплексе Nikaland
• Игровые, творческие и фотозоны
• Интеллектуальный паб-турнир
• Премьера документального фильма «Шаг до победы»
• Турниры по боулингу, аэрохоккею и бильярду
• Автограф-сессия с ветеранами и действующими игроками клуба
• Развлекательная шоу-программа «"Трактор" зажигает!»

23 декабря 2017 – «Зимние забавы с «Трактором»
• Открытие ретро-катка на площади перед ледовой ареной «Трактор» имени Валерия Белоусова
• Флешмоб в честь дня рождения
• Стилизованный матч с участием игроков и ветеранов «Трактора»

25 декабря 2017 – матч «Трактор» vs «Динамо» Минск.
• Презентация нового медиакуба

27 декабря 2017 – матч «Трактор» vs «Локомотив».
• Стилизованная предматчевая программа
• Парад ветеранов «Трактора»
• Закладка «Капсулы времени» к 100-летию клуба.

Теги: хк трактор, кхл, хоккей, юбилей, новости челябинска
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:30
Южноуральских онкобольных детей будет возить бесплатное такси
сегодня, 17:27
«Маяк» признали лучшей принимающей организацией студотрядов в атомной отрасли
сегодня, 17:07
ВАЖНО. Челябинцы теперь могут следить за направлением ветра онлайн
сегодня, 16:30
Двух челябинцев осудят за расстрел экс-полицейского, защищавшего садоводов
сегодня, 16:08
ВНИМАНИЕ. Атмосферное давление в Челябинске 1 декабря будет на 12 единиц выше нормы
сегодня, 15:24
ВНИМАНИЕ. Предупреждение о смоге на Южном Урале продлено до вечера 1 декабря
сегодня, 14:47
СК начал проверку ЧП на предприятии, всколыхнувшем Магнитогорск
сегодня, 14:26
На Южном Урале пройдут антитеррористические учения военных из 8 стран
сегодня, 14:20
ОМК и фонд «ОМК-Участие» присоединились к международной инициативе #ЩедрыйВторник
сегодня, 14:14
Работник заправки, избивший себя гаечным ключом, предстанет перед судом в Уйском
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

  • Меньше 1 часа
    15%
  • 1-2 часа
    28%
  • 3-4 часа
    39%
  • Больше 4 часов
    17%

Всего проголосовало: 477

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость