Болельщики челябинского «Трактора» разыграют квартиру

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

К 70-летию ХК «Трактор» среди болельщиков будет разыграна квартира в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на директора клуба Ивана Сеничева.

«Днем рождения "Трактора" считается 27 декабря. В этот день у нас календарный матч с ярославским "Локомотивом", а до игры будет большая предматчевая программа, где расскажем про семь десятилетий клуба, проведем Парад легенд и заложим "Капсулу времени" с обращением к игрокам и болельщикам 2047 года на 100-летний юбилей. И конечно же, совместно с нашими партнерами-спонсорами разыграем квартиру в Челябинске», – сказал Сеничев, слова которого цитирует отдел информации и PR клуба.

Кроме того, 25 декабря во время домашнего матча с минским «Динамо» состоится презентация медиакуба.

«Это будет большой и самый современный на сегодняшний день куб, без преувеличения, один из лучших в КХЛ. Он изготовлен в Словакии мастерами, делавшими подобные технические шедевры для арен Москвы, Санкт-Петербурга, Братиславы, и позволяет донести до зрителей все лучшие цифровые возможности. Видео, графика, новейший контент – все это добавит болельщикам и комфорта, и атмосферы хоккея. Различие между старым и новым легко можно предстваить образно: ламповый телевизор и плазма», – сказал директор ХК «Трактор».

По его словам, в декабрьскую европаузу словацкие специалисты совместно с сотрудниками ЛА «Трактор» будут заниматься установкой и настройкой медиа-куба.

План праздничных мероприятий к 70-летию хоккейного клуба «Трактор»