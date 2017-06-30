Более 95 тыс. детей отдохнули в Челябинской области в июне

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 95 тыс. детей отдохнули в Челябинской области в июне 2017 года – на Южном Урале подведены итоги первой смены летней оздоровительной кампании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«В июне функционировали 753 организации, в которых отдохнули более 95 тысяч ребят. Среди них 10 346 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также на территории Челябинской области функционирует областной палаточный лагерь на озере Тургояк», – говорится в сообщении ведомства.

На вторую смену планируется открыть 158 учреждений.

Добавим, всего летом-2017 в Челябинской области запланирована работа 818 организаций по отдыху и оздоровлению детей: 733 лагерей дневного пребывания, 73 детских оздоровительных лагерей, 10 палаточных лагерей и двух лагерей труда и отдыха.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы поездка в детский лагерь не обернулась проблемами