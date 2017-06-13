Вт, 13.06.2017, 11:58 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 10:53

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы поездка в детский лагерь не обернулась проблемами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во время длинных школьных каникул родители редко имеют возможность отдохнуть вместе со своим чадом. Хорошо, когда есть возможность на какое-то время оставить ребенка в деревне или на даче с бабушкой и дедушкой. Однако детям нужны не только свежий воздух и чистая вода, но и общение со сверстниками, интересный досуг, новые открытия. Для этого и были созданы детские лагеря. Сейчас у родителей есть широкий выбор, куда отправить своего ребенка на лето: спортивные, оздоровительные, образовательные лагеря (всего 818 учреждений различного типа. – Прим. АН «Доступ»). Летние советы родителям о том, как сделать пребывание в лагере приятным, в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Учитывайте возраст ребенка, его физические возможности, характер и увлечения.

Пребывание в летнем лагере для некоторых детей становится настоящим мучением. Обычно это замкнутые, малообщительные дети, которые не могут ужиться с коллективом и добровольно стремятся к самоизоляции. Это вовсе не значит, что ребенка нужно срочно перевоспитывать и во что бы то ни стало отправлять в лагерь, чтобы «хоть там он научился дружить». Скорее всего, ребенка с характером отшельника придется забрать до окончания смены, и затея с летним досугом обернется испорченным настроением и зря потраченными деньгами. Так что внимательно приглядитесь к своему чаду: может быть, ему стоит подобрать иные виды отдыха.

ШАГ 2. Уточните все вопросы.

Когда решение о выборе лагеря принято, свяжитесь с администрацией лагеря и уточните все организационные вопросы (доставка детей в лагерь, родительские дни, какие вещи нужно взять с собой, документы и так далее). Еще одним надежным источником информации могут стать отзывы родителей и детей, которые уже побывали в том или ином лагере.

Комфорт и развитая инфраструктура очень важны. Однако не забывайте о том, что ребенок едет в лагерь не только поспать и расслабиться, но и получить новые яркие впечатления на весь год. Так что, выбирая лагерь, отдавайте предпочтение тем заведениям, где вашему ребенку будет интереснее.

ШАГ 3. Собирайте только самое необходимое.

Не берите лишних вещей в лагерь, не кладите ребенку с собой много одежды, достаточно взять несколько смен нательного белья, несколько комплектов летней одежды и комплект теплой. Из обуви: удобные ботинки или кроссовки и одна открытая пара обуви. Обязательны головной убор, вне зависимости от места расположения лагеря, а также предметы личной гигиены.

ШАГ 4. Не умалчивайте болезни.

Не скрывайте медицинских диагнозов вашего ребенка. Если у вашего ребенка аллергия, обязательно укажите, на что (лекарственные препараты, продукты питания или иные вещества).

ШАГ 5. В канун поездки проведите с ребенком беседу.

Поговорите с ним о правилах поведения в лагере. Очень важно довести до ребенка, что нельзя самостоятельно покидать территорию лагеря, нельзя курить и принимать алкогольные напитки.

Обучите ребенка навыкам самообслуживания (своевременно сменить нательное белье, самостоятельно вымыть голову и причесаться).

Научите ребенка мыть руки перед едой, после посещения туалета, не пить воду из-под крана. Это банальные, но жизненно необходимые правила для людей.

Если Ваш ребенок уже отдыхает в лагере, помните, что ребенок получает там полноценное сбалансированное питание и поэтому при посещении не нужно привозить емупищу из дома. Кроме того, родители должны помнить о том, что газированная вода, чипсы – это вредные и опасные для детского организма продукты.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, лето, каникулы, детские лагеря, что делать
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:54
Музыканты Московской филармонии сыграют для челябинцев в режиме онлайн
сегодня, 11:34
В Уйском районе появится крытый хоккейный корт
сегодня, 11:11
За экстремистские репосты осужден 19-летний житель Нагайбакского района
сегодня, 10:15
МВД не разрешило мотоциклистам двигаться между рядами
сегодня, 10:02
«Песня города-2017»: на суд жюри поступило более 70 произведений «в ритме Челябинска»
сегодня, 09:32
МВД насчитало 2,5 тыс. участников митинга против коррупции
сегодня, 09:01
Осуждена лидер ОПГ, торговавшая девушками из Челябинской области
вчера, 19:36
Южноуральская неделя в фотографиях
вчера, 17:25
Парад дружбы и земляные работы: Челябинск отмечает День России
вчера, 10:09
Своими глазами: 300 коркинцев узнали, что ждет их после прихода в город РМК
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость