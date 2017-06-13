ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы поездка в детский лагерь не обернулась проблемами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во время длинных школьных каникул родители редко имеют возможность отдохнуть вместе со своим чадом. Хорошо, когда есть возможность на какое-то время оставить ребенка в деревне или на даче с бабушкой и дедушкой. Однако детям нужны не только свежий воздух и чистая вода, но и общение со сверстниками, интересный досуг, новые открытия. Для этого и были созданы детские лагеря. Сейчас у родителей есть широкий выбор, куда отправить своего ребенка на лето: спортивные, оздоровительные, образовательные лагеря (всего 818 учреждений различного типа. – Прим. АН «Доступ»). Летние советы родителям о том, как сделать пребывание в лагере приятным, в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Учитывайте возраст ребенка, его физические возможности, характер и увлечения.

Пребывание в летнем лагере для некоторых детей становится настоящим мучением. Обычно это замкнутые, малообщительные дети, которые не могут ужиться с коллективом и добровольно стремятся к самоизоляции. Это вовсе не значит, что ребенка нужно срочно перевоспитывать и во что бы то ни стало отправлять в лагерь, чтобы «хоть там он научился дружить». Скорее всего, ребенка с характером отшельника придется забрать до окончания смены, и затея с летним досугом обернется испорченным настроением и зря потраченными деньгами. Так что внимательно приглядитесь к своему чаду: может быть, ему стоит подобрать иные виды отдыха.

ШАГ 2. Уточните все вопросы.

Когда решение о выборе лагеря принято, свяжитесь с администрацией лагеря и уточните все организационные вопросы (доставка детей в лагерь, родительские дни, какие вещи нужно взять с собой, документы и так далее). Еще одним надежным источником информации могут стать отзывы родителей и детей, которые уже побывали в том или ином лагере.

Комфорт и развитая инфраструктура очень важны. Однако не забывайте о том, что ребенок едет в лагерь не только поспать и расслабиться, но и получить новые яркие впечатления на весь год. Так что, выбирая лагерь, отдавайте предпочтение тем заведениям, где вашему ребенку будет интереснее.

ШАГ 3. Собирайте только самое необходимое.

Не берите лишних вещей в лагерь, не кладите ребенку с собой много одежды, достаточно взять несколько смен нательного белья, несколько комплектов летней одежды и комплект теплой. Из обуви: удобные ботинки или кроссовки и одна открытая пара обуви. Обязательны головной убор, вне зависимости от места расположения лагеря, а также предметы личной гигиены.

ШАГ 4. Не умалчивайте болезни.

Не скрывайте медицинских диагнозов вашего ребенка. Если у вашего ребенка аллергия, обязательно укажите, на что (лекарственные препараты, продукты питания или иные вещества).

ШАГ 5. В канун поездки проведите с ребенком беседу.

Поговорите с ним о правилах поведения в лагере. Очень важно довести до ребенка, что нельзя самостоятельно покидать территорию лагеря, нельзя курить и принимать алкогольные напитки.

Обучите ребенка навыкам самообслуживания (своевременно сменить нательное белье, самостоятельно вымыть голову и причесаться).

Научите ребенка мыть руки перед едой, после посещения туалета, не пить воду из-под крана. Это банальные, но жизненно необходимые правила для людей.

Если Ваш ребенок уже отдыхает в лагере, помните, что ребенок получает там полноценное сбалансированное питание и поэтому при посещении не нужно привозить емупищу из дома. Кроме того, родители должны помнить о том, что газированная вода, чипсы – это вредные и опасные для детского организма продукты.