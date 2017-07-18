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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 15:46

Более 65% россиян позитивно смотрят на ситуацию в стране – ВЦИОМ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни, а также чего ожидают от будущего – текущие оценки граждан существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ВЦИОМ.

«Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из штопора, в который наше общество свалилось год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила черная полоса. Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились во мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений», – прокомментировал руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Индекс социальных оценок относительно личной жизни после некоторого снижения в апреле в мае поправил позиции до 60 пунктов, а в июне не демонстрировал значительных изменений. Текущее значение существенно превосходит результаты аналогичных периодов последних лет (38 пунктов в июне 2016 года и 46 пунктов в июне 2015).

Социологи озвучили главные страхи россиян

В июне 2017 года положительные ответы дали 78% россиян, отрицательные – 19%. Молодежь (88%) и люди с высоким, по их оценкам, материальным достатком (96%) настроены более позитивно, чем респонденты в возрасте 60 лет и старше (71%), а также малообеспеченные (47%).

Оценка ситуации в стране также продемонстрировала в апреле минимум в текущем году (26 пунктов), однако уже в мае обновила годовой максимум (36 пунктов). В июле данный показатель удержался на уровне 34 пунктов. Согласно данным последнего опроса, почти две трети граждан (65%) характеризуют ситуацию, скорее, положительно, отрицательные ответы дает 31% опрошенных.

Поведение индекса социальных ожиданий нестабильно: после снижения в апреле (–41 пункт), в мае был зафиксирован рост (–32), однако в июне вновь отмечается нисходящий тренд (–39).

Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут нас впереди, сегодня составляет 45%, а тех, кто полагает, что они уже позади, 27%.  По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

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Теги: соцопрос, новости челябинска, вциом
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