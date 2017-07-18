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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 13:54

Социологи назвали главные страхи россиян


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Социологи назвали главные страхи россиян по итогам первой половины 2017 года – больше всего жители страны боятся роста цен на продукты, обесценивания сбережений и международных военных конфликтов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ВЦИОМ.

Как рассказали социологи, с начала года на «карте страхов» россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышает данные аналогичных периодов прошлого года и двухлетней давности.

Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Уровень опасений относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и колеблется на этом уровне.

«Наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов в июне закрепилась. Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым», – прокомментировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

На третью строчку вышли проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи – соответствующий индекс составил 8 пунктов (рост с нулевой отметки в начале года). Беспокойство относительно внутренних беспорядков и конфликтов заметно поднялось в апреле (до 6), однако в июне снизилось до 1 пункта. Аналогичный тренд наблюдается и по преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов), а в июне значение индекса составило 3.

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат, по оценкам россиян, выросли: с –11 пунктов в январе до –3 в июне. Страха потери работы в последние полгода также прибавилось: с –24 до –18 п. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений. Семейные конфликты и проблемы традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге «страхов»: соответствующий показатель индекса июне составил –47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.

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Теги: соцопрос, новости челябинска, вциом
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