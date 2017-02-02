Более 14 тыс. южноуральцев ждут на «Лыжне России» в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область 11 февраля присоединится к Всероссийским массовым соревнованиям «Лыжня России-2017» – по предварительным оценкам, участие примут свыше 14 тыс. любителей здорового образа жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

В 2017 году спортивный праздник «Лыжня России» охватит 74 региона. На Южном Урале «Лыжня России» пройдет в трех муниципалитетах: на территории I корпуса ЧелГУ (улица Братьев Кашириных, 129) в Челябинске, на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой (улица Спортивная, 1-А) в Златоусте и на территории Экопарка (улица Лесопарковая, 1) в Магнитогорске.

Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами, а победителям вручаются кубки Минспорта России. Также участники получат сувенирную продукцию: шапочку, нагрудный номер или номер-майку.

Напомним, участие в соревнованиях лиц до 18 лет осуществляется только при наличии медицинского допуска, старше 18 лет – при наличии медсправки либо личной подписи о персональной ответственности за свое здоровье.

Программа соревнований:

8.30 – 9.30 – регистрация участников спортивных забегов;

10.00 – 11.45 – спортивные забеги на дистанции 5 и 10 км;

11.45 – регистрация участников массовых забегов;

12.00 –торжественная церемония открытия соревнований;

12.15 – старт детского забега на 100 м;

12.30 – старт VIP-забега;

12.45 – старт команд по районам.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут около 1,5 млн человек в 74 субъектах Российской Федерации.

Фото пресс-службы Минспорта Челябинской области