Пт, 03.02.2017, 02:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 16:33

Более 14 тыс. южноуральцев ждут на «Лыжне России» в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область 11 февраля присоединится к Всероссийским массовым соревнованиям «Лыжня России-2017» – по предварительным оценкам, участие примут свыше 14 тыс. любителей здорового образа жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

В 2017 году спортивный праздник «Лыжня России» охватит 74 региона. На Южном Урале «Лыжня России» пройдет в трех муниципалитетах: на территории I корпуса ЧелГУ (улица Братьев Кашириных, 129) в Челябинске, на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой (улица Спортивная, 1-А) в Златоусте и на территории Экопарка (улица Лесопарковая, 1) в Магнитогорске.

Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами, а победителям вручаются кубки Минспорта России. Также участники получат сувенирную продукцию: шапочку, нагрудный номер или номер-майку.

Напомним, участие в соревнованиях лиц до 18 лет осуществляется только при наличии медицинского допуска, старше 18 лет – при наличии медсправки либо личной подписи о персональной ответственности за свое здоровье.

Программа соревнований:

8.30 – 9.30 – регистрация участников спортивных забегов;
10.00 – 11.45 – спортивные забеги на дистанции 5 и 10 км;
11.45 – регистрация участников массовых забегов;
12.00 –торжественная церемония открытия соревнований;
12.15 – старт детского забега на 100 м;
12.30 – старт VIP-забега;
12.45 – старт команд по районам.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут около 1,5 млн человек в 74 субъектах Российской Федерации.

Фото пресс-службы Минспорта Челябинской области

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, минспорта, новости челябинска, лыжня россии, новости спорта
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

вчера, 19:52
Две женщины отравились газом в поселке Каштак
вчера, 17:49
ВНИМАНИЕ. Режим НМУ 2 степени опасности продлили еще на сутки
вчера, 17:36
Тотальный диктант-2017 пройдет в Челябинской области 8 апреля
вчера, 17:04
Российских керлингистов допустили к участию в Паралимпиаде 2018 года
вчера, 16:53
На стажировку в возрождаемый ансамбль Александрова отправились 4 южноуральских артиста
вчера, 16:46
Ашинской поликлиникой в деревянном бараке займется спецкомиссия
вчера, 16:15
Заказчика убийства главы Красноармейского района оставили в СИЗО
вчера, 15:58
Дмитрий Медведев поздравил Магнитку с юбилеем
вчера, 15:24
Денис Мацуев привезет на Южный Урал элиту музыкальной России – программа
вчера, 14:58
За селфи влюбленных Камерный театр подарит билеты на все спектакли
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость