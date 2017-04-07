Пт, 07.04.2017, 14:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 12:34

Богородице Дево, радуйся! – традиции и приметы Благовещения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 7 апреля, православные христиане отмечают большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы; по преданию, в этот день Дева Мария услышала радостную весть-предсказание небесного посланника о зачатии и рождении ею Иисуса Христа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В православии Благовещение относится к числу двунадесятых праздников и всегда отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю). Русская старообрядческая, а также Римская-католическая и протестантская церкви празднуют Благовещение 25 марта по новому стилю.

ИСТОРИЯ И СУТЬ ПРАЗДНИКА

Согласно библейским источникам, в шестой месяц после зачатия Елизаветой Иоанна Крестителя Ангел Гавриил, или Архангел, как принято его называть, был послан Богом в город Назарет к Деве Марии, обрученной мужу по имени Иосиф, со словами: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!». Он предсказал Марии рождение у нее сына, который будет велик и назовется Сыном Всевышнего.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Считается, что в этот день Бог вселился во чрево Девы Марии и стал человеком, чтобы освободить мир от греха и власти дьявола. Это произошло в тот же день, в какой произошло сотворение мира. Таким образом, человечеству был дан второй шанс на искупление, говорят толкователи.

У древних христиан праздник Благовещения носил разные названия: «Зачатие Христа», «Благовещение о Христе», «Начало искупления», «Благовещение Ангела Марии» и только в VII веке стал называться «Благовещение Пресвятой Богородицы».

В этом году праздник не приходится на Страстную неделю (с 10 по 15 апреля), поэтому Великий пост ослабляется и разрешается рыба. По-прежнему нельзя есть мясо, и пить молоко.

ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Любая работа в этот день считалась грехом. Согласно поговорке, в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». Один из самых старых обычаев, связанных с праздником, касается птиц: в этот день принято отпускать птиц, в частности, голубей, на волю. По легенде, они донесут известия о добрых делах людей ангелам-хранителям.

На Благовещение запрещается также что-то шить, плести или вязать. Этот запрет связан с тем, что жизнь человека представляет собой нить, управлять которой могут только ангелы-хранители или Бог. Говорят, что в Благовещение вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновению распрей с родными и близкими, перекидывание судьбы от одного человека к другому.

В этот день нельзя надевать обновки. Необходимо также быть осторожными с огнем, поэтому хозяйки старались приготовить угощения на праздник заранее.

Кроме того, считается, что в Благовещение нельзя ходить в гости, праздник отмечали в тесном семейном кругу. Опасались того, что в дверь постучит незнакомая девушка или женщина: по поверьям она могла оказаться ведьмой. Поэтому женщины старались в этот день не выходить из дома. Считается также, что если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж. Девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались ей, чтобы быть красивыми.

В праздник под запретом были любые бранные слова, ссоры и выяснение отношений. Наши предки верили, что от того, как пройдет день, зависит весь год. Благодушный настрой, добро и взаимопомощь были обязательны. В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа «милым» – и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

В этот день ничего нельзя отдавать из дома, чтобы не провести год в бедности и безденежье.

Наши предки внимательно наблюдали в этот день за погодой: дождь сулил урожайный год, а гроза или гром предвещали обилие орехов по осени. Рыбаки в Благовещение надеялись на хороший улов, ведь он означал, что рыба в водоеме не переведется и клев будет в течение всего года. Примечательно, что погода, которая стояла в Благовещенье, отражала погоду на Светлую Пасху (16 апреля в 2017 году).

Через два дня, 9 апреля 2017 года, православные южноуральцы отметят праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он посвящен воспоминанию о приходе Христа Спасителя в Иерусалим накануне Его крестных страданий. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах Южного Урала.

По материалам открытых источников

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: религия, новости челябинска, православные праздники, благовещение, храмы челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:06
Визовый центр Чехии открывается в Челябинске
сегодня, 11:53
Женщина оформила липовый кредит 500 тыс. на клиента банка в Челябинской области
сегодня, 11:44
Новый центр ГТО открылся в Ленинском районе Челябинска
сегодня, 11:14
Партию поддельного спиртного на 16 млн изъяли на складах Челябинска
сегодня, 10:57
18+ Жителя поселка осудят за смертельное избиение 2 женщин под Каслями
сегодня, 10:49
Общественники предложили создать в воинских частях скайп-кабинки
сегодня, 10:30
Этническая группа вымогателей и грабителей задержана под Челябинском
сегодня, 10:22
Экс-чиновница из Кунашака предстанет перед судом за фальшивый стаж
сегодня, 10:01
18+ Челябинка, зарезавшая подругу из ревности, получила 6 лет колонии
сегодня, 10:01
Челябинские таможенники задержали контрабандный лес на 3 млн рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость