Богородице Дево, радуйся! – традиции и приметы Благовещения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 7 апреля, православные христиане отмечают большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы; по преданию, в этот день Дева Мария услышала радостную весть-предсказание небесного посланника о зачатии и рождении ею Иисуса Христа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В православии Благовещение относится к числу двунадесятых праздников и всегда отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю). Русская старообрядческая, а также Римская-католическая и протестантская церкви празднуют Благовещение 25 марта по новому стилю.

ИСТОРИЯ И СУТЬ ПРАЗДНИКА

Согласно библейским источникам, в шестой месяц после зачатия Елизаветой Иоанна Крестителя Ангел Гавриил, или Архангел, как принято его называть, был послан Богом в город Назарет к Деве Марии, обрученной мужу по имени Иосиф, со словами: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!». Он предсказал Марии рождение у нее сына, который будет велик и назовется Сыном Всевышнего.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Считается, что в этот день Бог вселился во чрево Девы Марии и стал человеком, чтобы освободить мир от греха и власти дьявола. Это произошло в тот же день, в какой произошло сотворение мира. Таким образом, человечеству был дан второй шанс на искупление, говорят толкователи.

У древних христиан праздник Благовещения носил разные названия: «Зачатие Христа», «Благовещение о Христе», «Начало искупления», «Благовещение Ангела Марии» и только в VII веке стал называться «Благовещение Пресвятой Богородицы».

В этом году праздник не приходится на Страстную неделю (с 10 по 15 апреля), поэтому Великий пост ослабляется и разрешается рыба. По-прежнему нельзя есть мясо, и пить молоко.

ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Любая работа в этот день считалась грехом. Согласно поговорке, в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». Один из самых старых обычаев, связанных с праздником, касается птиц: в этот день принято отпускать птиц, в частности, голубей, на волю. По легенде, они донесут известия о добрых делах людей ангелам-хранителям.

На Благовещение запрещается также что-то шить, плести или вязать. Этот запрет связан с тем, что жизнь человека представляет собой нить, управлять которой могут только ангелы-хранители или Бог. Говорят, что в Благовещение вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновению распрей с родными и близкими, перекидывание судьбы от одного человека к другому.

В этот день нельзя надевать обновки. Необходимо также быть осторожными с огнем, поэтому хозяйки старались приготовить угощения на праздник заранее.

Кроме того, считается, что в Благовещение нельзя ходить в гости, праздник отмечали в тесном семейном кругу. Опасались того, что в дверь постучит незнакомая девушка или женщина: по поверьям она могла оказаться ведьмой. Поэтому женщины старались в этот день не выходить из дома. Считается также, что если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж. Девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались ей, чтобы быть красивыми.

В праздник под запретом были любые бранные слова, ссоры и выяснение отношений. Наши предки верили, что от того, как пройдет день, зависит весь год. Благодушный настрой, добро и взаимопомощь были обязательны. В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа «милым» – и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

В этот день ничего нельзя отдавать из дома, чтобы не провести год в бедности и безденежье.

Наши предки внимательно наблюдали в этот день за погодой: дождь сулил урожайный год, а гроза или гром предвещали обилие орехов по осени. Рыбаки в Благовещение надеялись на хороший улов, ведь он означал, что рыба в водоеме не переведется и клев будет в течение всего года. Примечательно, что погода, которая стояла в Благовещенье, отражала погоду на Светлую Пасху (16 апреля в 2017 году).

Через два дня, 9 апреля 2017 года, православные южноуральцы отметят праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он посвящен воспоминанию о приходе Христа Спасителя в Иерусалим накануне Его крестных страданий. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах Южного Урала.

По материалам открытых источников