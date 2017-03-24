Битва за Кубок Гагарина: финал Востока стартует 24 марта в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хоккейный «восточный» финал стартует в пятницу, 24 марта, в Магнитогорске (Челябинская область) – в борьбу вступают местная «Магнитка» и казанский «Ак Барс», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам экспертов, серия будет интересна тем, что в ней сойдутся команды-антагонисты. «"Барсы" достигали успеха в своей излюбленной нудной да скучной манере. Мешая играть сопернику, выжидая шансы и мастерски в плане рачительности их используя (…) Все дело в подготовке и традиционной для Билялетдинова скрупулезной работе», – пишет Allhockey.ru.

Что касается «сталеваров», «все знают, чем берет действующий чемпион, но никто ничего не может с этим поделать. Даже ЦСКА в прошлом сезоне обломал зубы о магнитогорские сыгранность, комбинационность и колоссальный кубковый опыт», рассуждают эксперты издания. И ставят на «Металлург»: «У "Магнитки" есть опыт борьбы с очень жесткой, "капканной" командой. Активно воюющей на пятаках. ЦСКА уральцы обыграли. Обыграют и "Ак Барс". В Казани и скамейка короче, и хоккей более старомодный. Да что там – примитивный и давно изученный. "Стальные" добавят в простоте и обороне, а козыри "мозякинцев" никуда не денутся. Моментов у них будет меньше, но закрыть их не удастся. 4-2 - победа "Магнитки" в серии за счет лидеров, спецбригад и нетривиальности атаки вкупе с оптимизированной на фоне предыдущих серий обороной».

Начало матча в «Арене-Металлург» – 24 марта, 19.00 по уральскому времени (17.00 мск).

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина казанцы в четвертьфинале конференции «Восток» одолели уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4-1 в серии, а также оказались сильнее омского «Авангарда» в полуфинале «Востока», победив их со счетом 4-2 в серии.

Подопечные Воробьева прошли китайский «Куньлунь» – 4-1 и казахстанский «Барыс» – 4-0.