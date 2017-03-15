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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 16:27

Билеты на матчи Еврочелленджа поступят в продажу 24 марта в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Билеты на матчи Еврочелленджа поступят в продажу 24 марта в Челябинске – их стоимость составит от 100 до 2 тыс. рублей в зависимости от сектора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Напомним, встречи сборной России по хоккею с командой Франции пройдут 13 и 15 апреля в арене «Трактор». Игры станут для российских хоккеистов первыми контрольными матчами в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

В 2018 году Челябинская область примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Игры среди 10 ведущих мировых команд пройдут в Челябинске (арена «Трактор») и Магнитогорске (арена «Металлург»). Финал юниорского первенства примет Магнитка.

Как сообщил сегодня на совещании оргкомитета по подготовке данного турнира, а также ЧМ-2018 по хоккею среди юниоров заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Алексей Киреев, окончательные составы национальной сборной пока не определены.

«Пока рассматриваются различные варианты составов игроков сборной на эти матчи, окончательный состав будет известен позже. Но в любом случае, игроки с Южного Урала у нас всегда на виду. Думаю, они порадуют болельщиков своими выступлениями», − подчеркнул представитель ФХР.

Еврочеллендж – турнир, созданный в 2011 году в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран, включая Россию. Соревнование служит этапом подготовки для многих команд к чемпионату мира. Ведущие сборные из четырех стран (России, Швеции, Чехии и Финляндии) выступают в Еврочеллендже с апреля, проводя по два спаренных матча с соперниками, более низкими по рангу.

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Теги: хоккей, новости челябинска, фхр, новости спорта, еврочеллендж
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