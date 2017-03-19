Без сюрпризов: погода в Челябинске на понедельник, 20 марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В начале новой рабочей недели в Челябинской области сохранится теплая мартовская погода без осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в понедельник, 20 марта, днем по области ожидаются плюсовые температуры, от одного до четырех градусов. В областном центре – около нуля.

Прогнозируется небольшая облачность, без осадков, утром местами изморозь. Из-за перепадов дневной и ночной температуры на дорогах возможна гололедица.

Ночью столбики уличных термометров опустятся до -16 градусов, в низинах – до -27. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 12 м/с.