Бедные семьи в Челябинской области тратят на питание 45% всех своих расходов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бедные семьи тратят на питание 45% всех своих потребительских расходов, а богатые – только четвертую часть своего бюджета, об этом сообщают аналитики Челябинскстата со ссылкой на данные выборочного обследования бюджетных домашних хозяйств за 2016 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

При этом отмечается, что из мясных продуктов жители области чаще всего покупают мясо птицы, в среднем, почти по 21 килограмму на человека в год, мясо свинины – по 10 кг, мясо говядины и телятины – по шесть килограммов на человека в год.

Среди молочных продуктов самое популярное – цельное молоко (почти 43 литра на человека в год), кисломолочные продукты (10,6 л), сметана и сливки (6,9 кг), творог и сырковая масса (5,4 кг).

Среднестатистический южноуралец тратит на продукты около 4,5 тыс. в месяц

Из сладостей лидирует сахар (12 кг в год на человека) и примерно по пять килограммов на человека семьи покупают шоколадных конфет и шоколада.

В связи с сокращением реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом, снижением их покупательной способности за счет роста цен на товары и услуги южноуральцы стали меньше потреблять рыбы и рыбопродуктов (минус 10,9%), фруктов и ягод (минус 10,2%), молока и молочных продуктов (минус 2,6%), овощей и бахчевых (минус 2,2%), мяса и мясопродуктов (минус 1,7%), сахара и кондитерских изделий (минус 1%). Возросло потребление яиц (плюс 11,5%), картофеля (плюс 8,8%) и хлебопродуктов (плюс 0,9%).

Рацион питания семей с различным уровнем денежных доходов существенно отличается. При средней суточной калорийности питания в целом по области 2 417 к/калорий, в наиболее обеспеченных семьях она составляла 2 783 к/калории, калорийность питания малообеспеченных семьях значительно ниже – 1 915 к/калорий.