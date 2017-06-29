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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 15:00

Среднестатистический южноуралец тратит на продукты около 4,5 тыс. в месяц


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Среднестатистический житель Челябинской области ежемесячно тратит на покупку продуктов, в среднем, 4,5 тыс. рублей – об этом сообщают аналитики Челябинскстата со ссылкой на данные выборочного обследования бюджетных домашних хозяйств за 2016 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основная доля расходов южноуральцев – это мясо (27% всех продовольственных трат), молоко и молочные продукты (18%), хлеб (17%).

Меньше всего семьи тратят на покупку картофеля – менее 1%. При этом натуральные поступления картофеля, выращенного на собственных дачных участках и полученного в подарок от родственников и знакомых, в два раза превышают его покупку.

Самые популярные продукты – мясо птицы (по 21 кг на человека в год), цельное молоко (43 литра на человека в год), хлеб пшеничный (26,3 кг), огурцы и помидоры (10 кг), сахар (12 кг) и шоколадные конфеты (5 кг).

В 2016 году южноуральцы стали меньше покупать рыбы и рыбопродуктов, фруктов и ягод, при этом возросло потребление яиц – на 11,5%, картофеля – на 8,8%, хлебопродуктов – на 0,9%.

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Теги: челябинскстат, статистика, новости челябинска, продукты питания
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