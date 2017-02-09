Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменены из-за морозов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменяют из-за морозов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили на Северном автовокзале, отменен рейс в Костанай на 15.45, в Рудный на 17.03, а также в Лисаковск на 21.01.

Кроме того, отменены дневные рейсы в направлении Карталов, однако билеты на вечер купить уже можно.

Отметим, что рейсы отменены из-за аномальных морозов. Сегодня, 9 февраля, на территории региона отмечается небольшой снег и метели, столбики термометров показывают 16 градусов, в горах и низинах – 25. Ощущение мороза усиливает северный – северо-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 26-31 на фоне северо-западного – западного ветра 2-7 метров в секунду, с порывами до 11 м/с. В ночь на субботу, 11 февраля, ожидается 27-32 ниже нуля, на воскресенье, 12 февраля, 26-31, в горах и низинах в эти дни – 35-40 градусов мороза.