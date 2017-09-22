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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 10:32

Ашу оставили без света «черные» лесорубы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики восстановили электроснабжение Аши (Челябинская область) и выяснили причину аварии – десятки тысяч южноуральцев несколько часов оставались без света по вине «черных» лесорубов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение «Челябэнерго».

По уточненным данным, 21 сентября без электроснабжения остались 18 тыс. жителей Аши. Сотрудники электросетей при обходе обнаружили, что на подстанции «Миньяр Тяга» на проводах лежит спиленное дерево. Нарушители, устроившие незаконную рубку леса, скрылись с места ЧП. По временной схеме электроснабжение восстановили в 17.39. Последствия аварии устраняются.

Незаконная рубка не только угрожает электробезопасности, но и ставит под угрозу жизнь «черных» лесорубов. При падении дерева на провода под напряжением нарушители рискуют получить смертельные травмы.

«В охранных зонах ЛЭП и вблизи них запрещается осуществлять строительные и поливные работы, высаживать и вырубать деревья, устраивать загоны для скота, разводить огонь, складировать корма, солому, торф и загромождать подъезды к опорам. Несогласованные действия могут привести к тяжелым последствиям», – напоминают в филиале «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

Теги: авария, челябэнерго, электроснабжение, мрск урала, новости аши
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