Ашинской поликлиникой в деревянном бараке займется спецкомиссия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 2 февраля, губернатор Борис Дубровский создал многоуровневую комиссию по решению проблемы с поликлиникой Ашинской городской больницы №2, которая находится в удручающем состоянии и больше похожа на деревянный барак, – ситуацию с медучреждением и другие проблемы муниципалитета обсуждались на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В комиссию войдут представители региональных профильных министерств, а также власти Ашинского муниципального района. Местные чиновники объяснили, что решить ситуацию с поликлиникой в 2016 году не удалось из-за проблем с подрядной организацией.

Губернатор обратил внимание на тот факт, что аналогичная ситуация в округе сложилась и с детским садом на 240 мест в поселке Лесохимиков, строительство которого также отложено по схожим трудностям с подрядчиком.

Также в рамках совещания Дубровский поставил задачу по подготовке программ развития моногородов Миньяр и Сим. Они должны быть разработаны местными властями и представлены на утверждение в течение трех месяцев.

«Мне кажется, что Ашинский муниципальный район имеет хорошие перспективы развития, здесь есть серьезные производства и создана необходимая инфраструктура. Но для того, чтобы жизнь здесь была другой, более комфортной, нужно избавиться от пассивности и научиться работать с инвесторами так, чтобы они отсюда не уходили. Району нужны инициативы, идеи развития. Здесь должны быть маленькие победы», – говорит губернатор.

В настоящий момент ведется поиск соинвестора для горнолыжного курорта «Аджигардак», что позволит открыть вторую очередь и превратить его во всесезонный многофункциональный комплекс. Инвестор этого проекта может получить поддержку по линии федерального Фонда развития моногородов.

Напомним, жители моногородов Челябинской области могут предложить свои идеи по их благоустройству – для этого в рунете запустили специальную онлайн-платформу моногорода.рф.