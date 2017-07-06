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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 15:33

18+ Арестован магнитогорец, расчленивший 16-летнюю школьницу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) арестован 18-летний обвиняемый в расправе над пропавшей десятиклассницей, – по делу в качестве подозреваемого проходит его младший приятель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 6 июля, Орджоникидзевский райсуд города удовлетворил ходатайство следствия об аресте молодого человека, признавшегося в убийстве и расчленении топором 16-летней подруги. Также задержан его 17-летний приятель, который пока находится в статусе подозреваемого, вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из молодых людей. Их роли в совершении преступления все еще устанавливаются. Делать выводы преждевременно», – рассказали в Орджоникидзевском межрайонного СО по Магнитогорску СУ СКР по Челябинской области.

Уже установлено, что убийство было совершено в день пропажи 16-летней горожанки, 28 июня. Девочка сказала отцу, что поехала к родственникам, но оказалась в гостях у своего знакомого на пьяной вечеринке. После того как молодые люди разошлись и девушка осталась наедине с 18-летним хозяином дома, между ними случилась ссора. Школьница была убита, а ее труп расчленен на части при помощи топора. Фрагменты тела были найдены в малолюдных местах города.

Многочисленные знакомые погибшей выражают соболезнования родным девочки в соцсетях. Убитая не состояла со злоумышленником в отношениях, однако бывала у него в гостях. Одна из подруг написала, будто накануне трагедии девушка говорила, что собирается порвать с парнем. Воспитанием покойной занимался один отец.

Напомним, десятиклассница вышла из дома 28 июня. Сев на маршрутку, следующую в сторону гортеатра, девушка пропала. Телефон оказался отключен. Ни родственники, ни друзья не знали о ее местонахождении. Отец обратился с заявлением в полицию.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, пропал ребенок, пропала девушка, новости магнитогорска, криминальные новости челябинской области
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