Аномальные ночные морозы сохранятся в регионе до конца недели

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сорокаградусные морозы по ночам в Челябинской области продержатся как минимум до конца текущей недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 26-31 на фоне северо-западного – западного ветра 2-7 метров в секунду, с порывами до 11 м/с. В ночь на субботу, 11 февраля, ожидается 27-32 ниже нуля, на воскресенье, 12 февраля, 26-31, в горах и низинах в эти дни – 35-40 градусов мороза.

Днем в пятницу будет минус 17-22, в низинах – до 25 градусов, в субботу – 16-21, ветер переменных направлений 1-6 м/с, в воскресенье – 14-19, ветер западный – юго-западный 3-8 м/с.

В Челябинске этой ночью минус 28-30, завтра днем – 18-20, слабая изморозь, без осадков.

Напомним, до 12 февраля в области действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.