ВНИМАНИЕ. Аномальные холода прогнозируют челябинские синоптики до 11 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аномальные холода ожидаются в Челябинской области с 7 по 11 февраля – по предварительным данным, в утренние часы столбики термометров опустятся до минус 36 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из экстренного предупреждения Челябинского ЦГМС, 7 февраля в северных районах, 8-11 февраля на большей территории региона прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов ниже климатической нормы.

Предстоящей ночью в регионе будет минус 20-25, при прояснении – до 30 градусов, на юге – 13-18. Днем во вторник, 7 февраля, ожидается 17-22 ниже нуля, на юге – на пять градусов выше. Ощущение мороза усилит порывистый северный – северо-восточный ветер.

В последующие сутки понижение температуры воздуха продолжится: ночью в среду прогнозируется минус 26-31, на юге – около 20 градусов, в четверг – 27-32, при прояснении – до минус 36, скорость ветра будет усиливаться – отдельные порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 7 февраля будет минус 23-25, завтра днем – 17-19 градусов.