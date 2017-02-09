Чт, 09.02.2017, 18:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 17:45

ВНИМАНИЕ. Амурский Роспотребнадзор нашел 5 тыс. пачек поддельного масла из Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Роспотребнадзор по Амурской области в январе 2017 года нашел на территории региона две партии поддельной молочной продукции из Челябинской области – производители выпускали масло с заменой животного жира на растительный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления.

Надзорный орган обнаружил партию поддельного несоленого сладко-сливочного масла «Крестьянское» (высший сорт), в упаковках по 180 граммов. Изготовителем оказалась фирма ООО «СбытПродСервис» (Челябинск, улица Клары Цеткин, 28), адрес производства – Озерск, Индустриальная, 10.

«Продукт является фальсифицированным, не может называться маслом сливочным в виду использования в продукте немолочного жира. Фальсифицированное сливочное масло в количестве 5 тыс. 320 пачек общим весом 958 кг снято с реализации», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Сливочное масло, вызывающее нервные расстройства, обнаружено на Урале

Также выявлено молоко сухое цельное, изготовленное ООО «Уральский маслозавод» (ЗАТО Озерск, улица Кыштымская, 8). В этом продукте также выявлена подмена животных жиров неизвестными жирами немолочного происхождения.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Специалистами Роспотребнадзора выданы предписания по приостановке реализации фальсифицированной продукции, изъятия ее из оборота, разработке программ мероприятий по предотвращению вреда здоровью.

Управлениям Роспотребнадзора субъектов, где находятся изготовители и поставщики, направлена соответствующая информация.

Фото Управления Роспотребнадзора Амурской области

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: роспотребнадзор, новости озерска, новости челябинска, фальсификация, масло, новости амурской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:00
Жителей Чесмы отправили в тюрьму почти на 40 лет за убийство знакомого
сегодня, 17:48
ВАЖНО. Южноуральцев спросят, нужно ли запрещать продажу алкоголя в праздничные дни
сегодня, 17:30
Юбилейный фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» поставит рекорд по числу участников – программа
сегодня, 16:54
Осужден челябинец, похитивший 9-летнего мальчика на ЧМЗ
сегодня, 16:14
Полицейский просадил в тотализаторе 300 тыс. рублей в Магнитогорске
сегодня, 15:57
Ролик, посвященный 85-летию ММК, набрал тысячи просмотров
сегодня, 15:53
Полиция поймала челябинца, который отобрал мобильные у 11 подростков
сегодня, 15:44
Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан отменены из-за морозов
сегодня, 15:39
В Златоусте злостные неплательщики коммуналки станут «звездами ТВ»
сегодня, 15:32
Аномальные ночные морозы сохранятся в регионе до конца недели
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость