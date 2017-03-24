Активисты спасли пенсионерку из Еманжелинска от незаконного долга 60 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) активисты защитили пенсионерку от нелегальных действий микрофинансовой организации – с пожилой дамы требовали 60 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Пенсионерка оформила «быстрый» кредит на 20 тыс. рублей в Еманжелинске, однако из-за тяжелой болезни не смогла вовремя расплатиться, долг увеличился почти до 70 тыс. рублей. Сотрудники МФО не стали предлагать реструктуризацию долга, а обратились в суд, который женщина проиграла, после чего обратилась в ОНФ.

Активисты выяснили, что организация еще 25 декабря 2013 года была исключена из госреестра микрофинансовых организаций и не имела права предоставлять займы.

«Юристы, изначально занимавшиеся делом, не знали об исключении организации из реестра, поэтому не заявляли об этом. Тем не менее, общественникам удалось доказать нарушение сроков исковой давности и выиграть дело», – отметил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Учитывая истечение срока исковой давности, пенсионерке не придется выплачивать кредит. Кроме того, общественники намерены обратиться в прокуратуру в связи с тем, что в Еманжелинске с 25 декабря 2013 года данная организация незаконно осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Фото пресс-службы ОНФ