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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 10:57

Активисты ММК постигают профсоюзную науку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 20 активных членов профсоюза Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) стали участниками первых семинаров в центре корпоративной подготовки кадров «Персонал» в рамках образовательной программы для профактива, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Перспективный план обучения активных представителей профсоюзного движения разработан ППО группы ОАО «ММК» на весь 2017 год. Участие в нем примут около 1 тыс. человек. Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» ГМПР Борис Семенов, в 2016 году в профсоюзной организации Магнитки, как и во всем Горно-металлургическом профсоюзе России, прошла большая избирательная кампания.

Во всех структурных подразделениях были избраны председатели структурных подразделений, доверенные лица, уполномоченные по охране труда. Многие из этих людей впервые решили попробовать себя на общественном поприще. И поэтому им жизненно необходимо познакомиться с особенностями деятельности профсоюзной организации.

Было решено не ограничиваться обучением только вновь избранных специалистов. К образовательному процессу будут привлекать и тех, кто не первый год занимается профсоюзной работой и считает себя опытным специалистом в этой сфере. Для них в основу программ заложено знакомство с новациями трудового законодательства, а также изучение современных способов мотивации профсоюзного членства.

Всего для обучения профсоюзных лидеров специалистами профсоюзной организации группы ММК разработано шесть разных направлений. Каждое рассчитано на приобретение слушателями определенных навыков. Таких, например, как умение выступать перед публикой, умение решать возникающие конфликтные ситуации, умение правильно применять вопросы трудового законодательства в частных случаях.

Самым массовым и востребованным направлением обучения стала подготовка профсоюзных уполномоченных по охране труда. Закон предоставляет им довольно обширные права, а потому к их обучению профсоюзные специалисты подошли особенно внимательно. Уже в марте первые группы уполномоченных отправятся на специальные курсы. Всего же в течение года подобное обучение пройдут около 500 человек.

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Теги: ммк, профсоюз, новости магнитогорска
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