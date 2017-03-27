Адвокат Сандакова добился изменения подсудности дела о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 27 марта, Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, – материалы будут направлены в Советский райсуд Челябинска, который уже рассматривает одно дело Сандакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как уточнили в пресс-службе ЧОС, удовлетворяя ходатайство адвоката Сергея Колосовского, суд указал, что доводы стороны защиты об изменении территориальной подсудности заслуживают внимания, «дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска в целях создания условий для его эффективного и справедливого рассмотрения в разумные сроки».

«Согласно представленным материалам, участники уголовного судопроизводства по данному делу проживают на территории различных районов Челябинска и области, а также в других субъектах РФ. На территории Советского района города Челябинска проживают 10 из 43 свидетелей обвинения, 4 из 27 свидетелей защиты. Кроме того, в Советском районном суде Челябинска в настоящее время рассматривается другое уголовное дело в отношении обвиняемого, из которого в период расследования было выделено данное дело», – пояснила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Постановление может быть обжаловано.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП «Питон». Взамен чиновник способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для фирмы. Сандаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова о мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.