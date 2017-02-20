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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 17:14

Абитуриентов приглашают встретить Масленицу на Дне открытых дверей ЮУрГУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском госуниверситете состоится День открытых дверей для абитуриентов – школьники и их родители смогут не только познакомиться с вузом, но и отпраздновать Масленицу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

День открытых дверей – традиционное мероприятие ЮУрГУ, в рамках которого все желающие могут пообщаться с преподавателями, увидеть уникальные лаборатории и выбрать наиболее близкое направление подготовки.

ТРАДИЦИИ МАСЛЕНИЦЫ

Так, 26 февраля с 11.30 в холлах второго и третьего этажей главного корпуса вуза можно будет ознакомиться с информацией о факультетах и задать вопросы о поступлении.

В 12.00 в актовом зале университета выступят ректор Александр Шестаков, заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина, ответственный секретарь приемной комиссии Александр Губарев, заместитель начальника факультета военного обучения Константин Крикунов. Они расскажут о правилах приема в 2017 году, особенностях подачи документов, возможностях и научном потенциале университета.

После официальной части абитуриентов ждет празднование Масленицы. На сцене выступит ансамбль народного танца «Уральское раздолье», Институт социально-гуманитарных наук порадует яркими русскими народными костюмами, а преподаватели и студенты Института спорта, туризма и сервиса угостят всех желающих блинами.

На главной странице сайта ЮУрГУ будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

В 13.00 институты и высшие школы ЮУрГУ приглашают на индивидуальные консультации:

Архитектурно-строительный институт – аудитория № 428 главного корпуса;

Высшая медико-биологическая школа – аудитория № 402 главного корпуса;

Высшая школа экономики и управления – актовый зал;

Высшая школа электроники и компьютерных наук – аудитория № 434 корпуса 3-Б (проспект Ленина, 87);

Институт естественных и точных наук – аудитория № 202 корпуса 1-А;

Институт лингвистики и международных коммуникаций – аудитория № 160 главного корпуса;

Институт социально-гуманитарных наук – аудитория № 239 главного корпуса;

Институт спорта, туризма и сервиса – аудитория № 454 главного корпуса;

Политехнический институт: автотракторный факультет – аудитория № 401 главного корпуса, аэрокосмический факультет – аудитория № 410 главного корпуса, энергетический факультет – аудитория № 453 главного корпуса, механико-технологический факультет – аудитория № 121-А главного корпуса, факультет материаловедения и металлургических технологий – аудитория № 314 главного корпуса, факультет заочный – аудитория № 346 главного корпуса;

Юридический институт – аудитория № 469 главного корпуса.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, масленица, абитуриенты, новости челябинска, вузы челябинска
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