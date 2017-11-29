Депутат Заксобрания Ушаков досрочно сложит полномочия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Ушаков досрочно сложит полномочия на заседании областного парламента 30 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Парламентарий переходит на работу в правительство Челябинской области. По данным Агентства новостей «Доступ», он займет пост первого заместителя министра строительства региона.

Владимир Ушаков был избран депутатом Заксобрания 13 сентября 2015 года. Является председателем комитета по строительной политике и ЖКХ. С 1987 по 2005 год работал в ОАО «Магнитострой», пройдя служебную лестницу от мастера до заместителя гендиректора.

С мая 2005 по октябрь 2014 года работал в администрации Магнитогорска начальником управления экономики, замглавы города по финансам и экономике. С ноября 2014 года является руководителем магнитогорской Группы компаний «Синай-Групп» и директором ООО «Синай». С 1996 по 2004 годы трижды был избран депутатом городского собрания Магнитогорска.

Фото пресс-службы Заксобрания Челябинской области