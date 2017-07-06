Рейтинг популярных персон Челябинской области возглавили Дубровский и Юревич

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рейтинг известности представителей региональной элиты Челябинской области возглавили губернатор Борис Дубровский, его предшественник, ныне обвиняемый во взяточничестве, Михаил Юревич и председатель Совета директоров ПАО « ММК» Виктор Рашников – итоговые данные социсследования в четверг, 6 июля, представила лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Рейтинг был составлен на основе оценок 42 региональных экспертов: политологов, аналитиков, журналистов, экономистов, а также представителей региональной и муниципальной власти и бизнес-структур.

Первое место в рейтинге известности осталось за губернатором Борисом Дубровским. «Это вполне логично, учитывая статус лидера и усилия специализированных служб, направленные на обеспечение повышения его медийности. Как высшее должностное лицо региона Борис Александрович известен не только региональному экспертному сообществу, но и подавляющему большинству жителей Южного Урала. А на повышение личного рейтинга и степени известности работают его выступления, систематически тиражируемые в СМИ», – комментируют в РАНХиГС.

На втором месте – председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. «Магнитогорский металлургический комбинат тоже довольно часто упоминается в СМИ и чаще всего информационные поводы – позитивные: увеличение объемов продукции, рост объема инвестиций в природоохранную деятельность, совершенствование системы экологического менеджмента предприятия», – говорится в сообщении.

На третьем месте в рейтинге известности Михаил Юревич – в недавнем прошлом губернатор Челябинской области и депутат Государственной Думы РФ, в настоящем – «опальный» бизнесмен, находящийся под следствием, объявленный в международный розыск. Именно поэтому, по мнению экспертов,в течение последних месяцев он одна из самых обсуждаемых в информационном пространстве региона персон.

Еще одним представителем региональной элиты, которому шумиха в средствах массовой информации помогла поднять узнаваемость, стал депутат Валерий Гартунг. ТОП-5 замыкает председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

ТОП-30 самых узнаваемых представителей элиты Челябинской области – здесь.