Путин ликвидировал приставку «врио» у командира южноуральского управления Росгвардии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент России Владимир Путин ликвидировал приставку «врио» у командира южноуральского управления Росгвардии – полковник полиции Александр Ясинский утвержден в должности начальника подразделения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года на должность начальника управления Росгвардии по Челябинской области назначен полковник полиции Александр Юрьевич Ясинский, который с октября 2016 года временно исполнял обязанности по данной должности», – говорится в сообщении.

Напомним, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области входит в состав Уральского командования войсками национальной гвардии наряду с подразделениями Курганской, Тюменской и Свердловской областей.

Ясинский Александр Юрьевич родился 20 декабря 1959 года в Армавире (Краснодарский край). Имеет два высших образования, техническое и юридическое. Женат. В органах внутренних дел с 1989 года. За годы службы прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска в родном Армавире до начальника Управления по координации сил и средств МВД России ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. С 2009 года службу проходил в Чеченской Республике. В 2003 году Александр Ясинский был награжден медалью «За спасение погибавших», в 2014 году – «За отличие в охране общественного порядка».