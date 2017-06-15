Путин, «Прямая линия». Какие вопросы челябинцев заинтересовали главу государства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент Владимир Путин сегодня, 15 июня, в 15-й раз выйдет на «Прямую линию» с россиянами – организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Прямая линия» выйдет в эфир в 14 часов по местному времени (12.00 мск) на телеканалах Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или ММS-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются вплоть до окончания программы.

Агентство новостей «Доступ» вспомнило самые интересные и резонансные вопросы, поступившие от жителей Челябинской области.

Так, в 2016 году отец четверых детей из Челябинска пожаловался президенту России на большую задержку зарплаты – видеообращение работника предприятия «Уралавтоприцеп» (ЧМЗАП) Дмитрия Дудкина прозвучало одним из первых в ходе «Прямой линии».

«Мы выполняем госзаказ на оборонку, делаем прицепы. У нас проблема такая: задержка идет очень большая, на три месяца задерживают зарплату. Плюс еще не выплачивают полностью: если дают, то небольшими кусками», – рассказал Дудкин.

Путин отметил, что предприятие относится к автомобильной отрасли, которая наиболее пострадала в результате кризиса, и пообещал разобраться в ситуации. В тот же день Следственный комитет начал проверку по жалобе. Дело взяли на контроль местная прокуратура и губернатор Борис Дубровский. Вскоре чиновники отчитались, что задолженность по заработной плате на предприятии погашена, работникам выплачено 13 млн рублей. Виновные в невыплате привлечены к административной ответственности.

В 2014 году жительница Челябинска Светлана Щербакова рассказала Путину о фактах безосновательного, по ее мнению, завышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Челябинка просила уточнить, почему «нищий народ» должен не только платить по тарифам, но и оплачивать общедомовые счетчики. По поручению заместителя Генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрия Пономарева надзорное ведомство Челябинской области провело проверку. По ее итогам собственникам квартир в доме, где живет Щербакова, произвели перерасчет платы за водоснабжение. В результате стоимость услуги снизилась. Кроме того, Светлане Щербаковой бесплатно установили индивидуальные приборы учета воды в квартире.

В этом году свой вопрос главе государства, в частности, записали дольщики банкротящегося ООО «Гринфлайт» (застройщик микрорайона Академ Riverside, Челябинск). «Вопрос дольщиков – один из самых острых для всей страны! Мы не должны отставать от других регионов, ведь чем больше вопросов о долевом строительстве попадет на "линию", тем больше шансов, что дело сдвинется с мертвой точки», – заявили активисты. Прозвучит ли вопрос дольщиков в эфире или пробьется к президенту кто-нибудь еще из Челябинской области, узнаем уже в ближайшие часы.