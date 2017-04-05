Прокурор Сатки переведен на аналогичную должность в Копейск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурором Копейска (Челябинская область) назначен старший советник юстиции Андрей Горожанкин, до этого момента возглавлявший надзорное ведомство в Сатке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожанкин проходит службу в органах прокуратуры региона более 14 лет, занимал должности помощника, старшего следователя, заместителя Саткинского городского прокурора. После образования Следственного комитета занял должность руководителя следственного отдела в Сатке. В июне 2008 года был назначен Саткинским городским прокурором.

«По итогам рейтинга деятельности городских и районных прокуратур Челябинской области за 2008, 2012, 2013 и 2015 годы саткинская прокуратура признавалась лучшей, а ее руководитель – победителем конкурса профессионального мастерства», – сообщили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

Напомним, бывший прокурор Копейска был уволен после необоснованной проверки в отношении местного предпринимателя. До последнего времени обязанности руководителя городской прокуратуры исполнял Владимир Силаев.

Также областная прокуратура сообщила о еще одном кадровом назначении – прокурором Ленинского района Челябинска утвержден советник юстиции Владислав Мамаев, до этого – заместитель прокурора южноуральской столицы.