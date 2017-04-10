Координатор штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов арестован на 10 суток

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Алексей Табалов арестован на 10 суток – соответствующее постановление вынес сегодня, 10 апреля, Центральный райсуд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Суд признал его виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ – "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"», – сообщили в суде.

Табалову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия, прошедшего 26 марта на Алом поле в Челябинске.

По данным полиции, в митинге против коррупции высших должностных лиц приняли участие примерно 850 человек, четыре активиста были задержаны по факту нарушения статьи 20.2 КоАП РФ, в отношении них были составлены административные материалы, после чего их отпустили. Позже суды оштрафовали самых активных участников мероприятия на 10 тыс. рублей каждого.

Добавим, что на 14 апреля в Челябинске запланировано открытие штаба Алексея Навального.