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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 16:59

Избран новый глава Каслей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 29 июня, в Каслях (Челябинская область) выбрали нового градоначальника – данный пост заняла помощник депутат Законодательного Собрания Екатерина Васенина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Состоялось финальное заседание конкурсной комиссии по выборам главы Каслинского городского поселения. Единогласным решением – десять голосов из десяти – градоначальницей была избрана Екатерина Васенина.

Напомним, Пост стал вакантным после отставки в апреле 2017 года главы города Юрия Скулыбердинана должность претендовали директор МУП «Город» Александр Егоров, гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, а также и.о. мэра Дмитрий Дерябин.

Добавим, Александр Егоров стал спикеро городского Собрания депутатов. 

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Теги: новости каслей, кадровые перестановки, выборы главы
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