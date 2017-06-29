Избран новый глава Каслей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 29 июня, в Каслях (Челябинская область) выбрали нового градоначальника – данный пост заняла помощник депутат Законодательного Собрания Екатерина Васенина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Состоялось финальное заседание конкурсной комиссии по выборам главы Каслинского городского поселения. Единогласным решением – десять голосов из десяти – градоначальницей была избрана Екатерина Васенина.

Напомним, Пост стал вакантным после отставки в апреле 2017 года главы города Юрия Скулыбердина, на должность претендовали директор МУП «Город» Александр Егоров, гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, а также и.о. мэра Дмитрий Дерябин.

Добавим, Александр Егоров стал спикеро городского Собрания депутатов.