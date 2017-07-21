Главу аргаяшского села, уличенного в кумовстве, снова готовят к отставке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Аргаяшского района (Челябинская область) более полугода добивается устранения нарушений антикоррупционного законодательства в Дербишевском сельском поселении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года между администрацией села в лице главы и его племянником был заключен договор об оказании юридических услуг. Кроме того, чиновник выдал доверенность родному брату на представление интересов поселенческой управы в судах и иных государственных и муниципальных органах. Тогда в прокуратуре заявили, что налицо нарушение законодательства о противодействии коррупции, выразившееся в непринятии главой мер по урегулированию возникшего конфликта интересов. Однако Совет депутатов в ходе тайного голосования отказался удалять главу в отставку.

«Прокурор района обратился в суд с требованиями признать незаконным и отменить решение Совета депутатов Дербишевского сельского поселения, а также обязать представительный орган власти рассмотреть информацию надзорного ведомства в соответствии с федеральным законодательством», – уточнили в пресс-центре областной прокуратуры.

Решением Аргаяшского райсуда требования прокурора удовлетворены.