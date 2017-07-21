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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 16:53

Главой Розы стал предприниматель Андрей Власов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 21 июля, Совет депутатов поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область) единогласно избрал главой населенного пункта предпринимателя Андрея Власова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, бывший руководитель поселка Дмитрий Андреев подавал документы на конкурс в главы, но не пришел на последнее заседание, из-за чего его кандидатуру сняли с дальнейшего рассмотрения.

«Будьте лучшим!» – пожелала новому главе депутат Совета Ирина Кулинич.

«Андрей Власов настроен на плодотворную работу – как с местными депутатами, так и с районной администрацией. Уже сейчас он готов приступить к изучению всех проблем поселка для дальнейшего их разрешения», – сообщили в администрации района по итогам голосования.

Напомним, изначально на место главы Розинского городского поселения претендовали 11 человек. К участию в последнем этапе были допущены временно неработающий Ринат Нургалеев и предприниматель Андрей Власов.

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Теги: роза, новости коркино, реформа мсу, выборы главы, политика
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