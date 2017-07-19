Борьбу за должность главы Розы продолжат двое из шести кандидатов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Борьбу за должность главы Розинского городского поселения (Коркинский район, Челябинская область) продолжат двое из шести кандидатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По итогам очередного заседания конкурсной комиссии было решено допустить на последний этап временно неработающего Рината Нургалеева и предпринимателя Андрея Власова.

«На втором заседании перед комиссией со своими программами выступили пять кандидатов: предприниматель Андрей Власов, бывший заместитель главы Коркинского городского поселения Александр Карпенко, депутат районного Собрания Дмитрий Маткевич, безработный Ринат Нургалеев и замглавы Розы Александр Стукачев. Действующий глава Дмитрий Андреев не явился и был исключен из списка претендентов», – рассказали в администрации района.

Нургалеев и Власов вновь выступят со своими программами, только уже перед местным Советом, 24 июля, в этот же день депутаты определят, кто будет новым главой Розы.

Напомним, изначально на место главы Розинского городского поселения претендовали 11 человек.