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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 14:12

Главой Еманжелинского района на второй срок переизбран Светлов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главой Еманжелинского района (Челябинская область) переизбран Евгений Светлов, полномочия которого истекают в марте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по итогам конкурсного отбора, который состоялся 16 марта, на голосование депутатов райсобрания были предложены две кандидатуры – Светлова и индивидуального предпринимателя, депутата муниципального образования Александра Ерофеева.

«Сегодня, 20 марта, депутаты районного Собрания единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Евгения Светлова», – сообщили в пресс-службе.

С повторным избранием на должность руководителя Еманжелинского муниципального района Светлова поздравил губернатор Борис Дубровский: «Высокое доверие, оказанное депутатами, свидетельствует о той репутации, что вы приобрели за время руководства районом. Уверен, что это доверие послужит дополнительным стимулом к эффективной и ответственной работе».

Светлов Евгений Владимирович родился 13 марта 1973 года. В марте 2005 был избран в Совет депутатов Красногорского городского поселения, занимал должность заместителя председателя комиссии по социальным вопросам. В 2012 году стал главой Еманжелинского района.

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Теги: еманжелинский район, новости еманжелинска, реформа мсу, выборы главы
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