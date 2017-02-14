На конкурс по выбору главы Еманжелинского района заявились 5 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пять человек подали заявления о готовности возглавить Еманжелинский муниципальный район – прием документов завершился вечером в понедельник, 13 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на аппарат местного Собрания депутатов.

Напомним, конкурс отбору кандидатур на должность главы был объявлен 1 февраля. За две недели о своем желании стать у руля муниципалитета конкурсную комиссию уведомили пять человек, в том числе действующий руководитель Евгений Светлов.

«Претендентами на должность главы стали пенсионер Моргунов Владимир Иванович, действующий глава района Светлов Евгений Владимирович, индивидуальный предприниматель Ерофеев Александр Анатольевич, а также Антонова Татьяна Николаевна (до 2012 года - первый замглавы района. – Прим. АН "Доступ") и Голованова Анастасия Валерьевна», – уточнили в аппарате.

Теперь конкурсной комиссии предстоит изучить документы претендентов на соответствие требованиям, а также оценит профессиональные качества зарегистрированных кандидатов. По итогам испытания – конкурс запланирован на 16 марта – комиссия выберет не менее двух кандидатов в главы, которые должны будут представить свою позицию и видение социально-экономического развития муниципалитета перед депутатами Собрания, что позволит народным избранникам сделать выбор в пользу одного из них.