Дубровский произвел ряд кадровых назначений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский произвел ряд кадровых назначений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, заместителем министра имущества и природных ресурсов назначен Ярослав Мамонов, до последнего времени – начальник корпоративного управления этого ведомства.

Первым заместителем начальника Главного контрольного управления утверждена Светлана Мишукова, с 2015 года занимавшая должность начальника отдела административной и судебной практики этого управления.

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте главы региона.

Мамонов Ярослав Владимирович окончил Челябинский юридический институт МВД, специальность «юриспруденция» и Южно-Уральский государственный университет по программе «экономика и управление на предприятии». С 2006 по 2014 годы работал в крупных федеральных банках. С 2015 трудится в министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Мишукова Светлана Викторовна окончила филолого-педагогический факультет Челябинского государственного педагогического института и юридический факультет Челябинского государственного университета. Была учителем русского языка и литературы, с 1994 по 2011 годы проходила службу в правоохранительных органах, подполковник юстиции в отставке. С 2011 трудится на разных должностях Главного экспертного управления Челябинской области.