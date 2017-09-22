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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 13:43

Депутаты Заксобрания обсудили роль Стратегии-2020 в развитии сельского хозяйства


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Реализация «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» в сфере сельского хозяйства стала главной темой сентябрьского заседания комитета по аграрной политике в Законодательном Собрании региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В начале заседания депутаты заслушали доклад о достижении основных показателей Стратегии в агропроме. В 2015 и 2016 годах на поддержку сельского хозяйства и развитие села из бюджета было направлено 4,1 и 4,6 млрд рублей соответственно. Реализовано более 20 инвестпроектов на сумму более 44 млрд рублей. Среди них строительство и реконструкция теплиц для выращивания овощей в закрытом грунте, создание селекционно-семеноводческого центра и возведение свиноводческих комплексов. Создано более 3 тыс. мест в сфере АПК.

Увеличились объемы производства сельхозпродукции. С 2014 по 2016 годы этот показатель вырос с 97 до 128 млрд рублей. Урожайность зерновых увеличилась с 9 до 14 центнеров с гектара, а производство мяса скота и птицы – с 481 тыс. до 541 тыс. тонн. Челябинская область занимает второе место в России по выпуску мяса птицы, третье – по производству мяса всех видов и входит в первую десятку по производству свинины и овощей закрытого грунта. Южный Урал на 247% обеспечивает себя изделиями из хлеба, на 172% – яйцом и на 144% – мясом.

Несмотря на высокие показатели, южноуральские парламентарии обсудили и актуальные проблемы сельского хозяйства. Так, сократилось производство молока и уменьшился объем инвестиций в сельское хозяйство. Ряд показателей, обозначенных в Стратегии-2020, не соответствует аналогичным в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы».

В заключение депутаты рекомендовали Минсельхозу Челябинской области поддержать планируемые и реализуемые инвестпроекты. Парламентарии заявили о необходимости принять меры по увеличению производства молока, а при разработке «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года» – учесть опыт и проблемы, выявленные в ходе реализации плана развития региона до 2020 года.

Напомним, что ранее парламентарии обсуждали Стратегию на комитете по строительной политике

Теги: заксобрание, сельское хозяйство, стратегия, аграрии
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