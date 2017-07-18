За две недели июля от передозировки в Челябинской области умерли 16 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С начала июля 2017 года в Челябинской области от передозировки наркотиками умерло 16 человек, из них 11 – в южноуральской столице, – чтобы переломить ситуацию, городские власти и медики перешли на «аварийный режим» работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Заместитель главного врача Челябинской областной клинической наркологической больницы Михаил Денисламов подчеркивает, что гибнут, в основном, молодые люди. Один из умерших – несовершеннолетний, смерть подростка наступила от передозировки карфентанилом.

По данным областного бюро судмедэкспертизы, за шесть месяцев этого года из 157 умерших от употребления наркотиков в Челябинске у 90 в биосредах были обнаружены синтетические наркотики, в том числе карфентанил, который в народе прозвали «белым китайцем».

Денисламов добавил, что за последние три недели количество поступающих пациентов с интоксикационным психозом уменьшилось. Всего было доставлено три человека. В то же время количество вызовов скорой помощи еще остается высоким, но при этом не было зафиксировано ни одного летального исхода.

«Два месяца мы работаем в "аварийном режиме". Если в июне по области было полсотни смертельных случаев, а в столице Южного Урала – 41, то сейчас наблюдается спад: за 14 дней июля – 16 смертей от передозировки по области, 11 – по Челябинску. Пока рано подводить итоги, но определенно позитивная тенденция наметилась», – резюмировал глава города Евгений Тефтелев.

На уровне администрации города был предпринят ряд мер. В частности, началась работа по информированию населения о сложившейся в городе ситуации.