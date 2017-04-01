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Агентство новостей Доступ 1 1 апреля 2017 года, 21:23

Южноуральские мусульмане должны поставить прививки перед хаджем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские паломники в Саудовскую Аравию должны  поставить прививки перед хаджем – обязательные сертификаты международного образца, которые выдает горбольница №1, получили уже семь путешественников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Речь идет о вакцине против менингита. Обязательную прививку нужно сделать не позднее чем за 10 дней до отъезда в страну, она действительна в течение трех лет.

В 2017 году Хадж пройдет с 24 июля по 25 августа. Каждый паломник по прибытии в Королевство Саудовская Аравия обязан предъявить прививочный сертификат международного образца.

«Кроме обязательной вакцинации против менингита, мы настоятельно рекомендуем перед поездкой сделать прививки против дифтерии и столбняка (АДС-М), кори, сезонного гриппа, женщинам до 25 лет – от краснухи. Эти мероприятия значительно обезопасят пребывание в иностранном государстве», – отмечает заведующая эпидемиологическим отделением ГКБ №1 Наталья Уральшина.

Для того, чтобы поставить прививку от менингита, нужно обратиться к врачу в поликлинику ГКБ №1 (улица Воровского, 16, кабинет 324). Подробности по телефону – 8 (351) 728-48-11.

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2016 году в хадже приняли участие 1,3 млн паломников более чем из 160 стран мира, в том числе 16,1 тыс. человек из Российской Федерации, среди них 109 – жители Челябинской области.

Медики дают ряд рекомендаций, которые помогут избежать заражения и последующего развития заболеваний заграницей:

- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;
- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевую воду и напитки в фабричной упаковке, кипяченую воду). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком.

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Теги: прививки, роспотребнадзор, хадж, новости челябинска, паломники, горбольница
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